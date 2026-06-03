Nella finale playoff di serie C, Union Brescia e Ascoli hanno confermato il risultato di 1-1, con la partita sospesa al 60° minuto a causa di un forte acquazzone. La sfida, che si disputava in Italia, si è fermata prima della fine, lasciando invariato il punteggio dell’andata. La decisione di riprendere o ripetere l’incontro sarà presa in seguito, ma al momento non ci sono variazioni rispetto al risultato precedente.

Brescia – La mezz’ora che porta a compimento l’andata della finale playoff di serie C tra Union Brescia e Asco li non modifica l’ 1-1 sancito dai 60’ disputati ieri sera prima della sospensione a causa del violento acquazzone che si è abbattuto su Mompiano. Il ritorno in campo vede i padroni di casa meno brillanti rispetto all’ora giocata sotto la pioggia, ma è sempre la squadra di mister Corini a mantenere maggiormente l’iniziativa, anche senza trovare lo spunto vincente. Sul fronte opposto sembrano più propositivi i bianconeri, che non si rifugiano continuamente in un’ostinata costruzione dal basso, ma tentano di pungere anche sulle corsie esterne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Finale playoff serie C, Union Brescia e Ascoli confermano l’1-1: si decide tutto nelle Marche

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Finali playoff Serie C Union Brescia e Ascoli si sfideranno per la promozione

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