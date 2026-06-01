La finale playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli deciderà quale squadra accederà alla Serie B 202627. La partita si svolgerà in un’unica sfida, con il vincitore che otterrà l’ultimo posto disponibile per la promozione. La partita può essere seguita in diretta streaming o su canali sportivi dedicati, a seconda delle modalità di trasmissione stabilite. Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, questa è l’ultima sfida in programma per completare il quadro delle squadre promosse.

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento resta un solo posto disponibile per la Serie B 202627. Union Brescia e Ascoli si sfidano nella doppia finale playoff che sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW. La stagione di Serie C è arrivata al suo ultimo atto. Dopo le promozioni già conquistate da Vicenza, Arezzo e Benevento, sarà la doppia sfida tra Union Brescia e Ascoli ad assegnare l’ultimo pass disponibile per il campionato di Serie B 202627. La finale playoff sarà trasmessa integralmente da Sky e in streaming su NOW, con una copertura dedicata all’evento decisivo della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Serie C, Union Brescia e Ascoli si giocano la Serie B: dove vedere la finale playoff

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascoli in finale per la Serie B, se la gioca con Brescia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNel calcio di serie C, le squadre di Basilicata e Puglia hanno concluso i loro percorsi nei playoff con alcune eliminazioni.

Temi più discussi: UNION BRESCIA-SALERNITANA: LE FORMAZIONI UFFICIALI; Serie C 2026 - Semifinale: Salernitana - Union Brescia (andata) - Video; Serie C, Union Brescia e Ascoli si affronteranno nella finale play-off; Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento.

#UnionBresciaAscoli 4? match, 4? scatti: il percorso dell'Union Brescia nei #Playoff2026 #DoveognilivelloConta #SerieCSkyWifi x.com

L'Union Brescia passa in finale per 2-0. L'Ascoli resiste. Sarà Union Brescia-Ascoli reddit

Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Brescia-Ascoli la finale playoff di Serie C: Salernitana e Catania salutano il sogno BCrespi e Vido portano Corini all'ultimo atto, Cosmi ko. Tomei sfrutta il poker dell'andata, sconfitta indolore al Massimino ... tuttosport.com