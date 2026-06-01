Serie C Union Brescia e Ascoli si giocano la Serie B | dove vedere la finale playoff

Da sportface.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli deciderà quale squadra accederà alla Serie B 202627. La partita si svolgerà in un’unica sfida, con il vincitore che otterrà l’ultimo posto disponibile per la promozione. La partita può essere seguita in diretta streaming o su canali sportivi dedicati, a seconda delle modalità di trasmissione stabilite. Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, questa è l’ultima sfida in programma per completare il quadro delle squadre promosse.

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Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento resta un solo posto disponibile per la Serie B 202627. Union Brescia e Ascoli si sfidano nella doppia finale playoff che sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW. La stagione di Serie C è arrivata al suo ultimo atto. Dopo le promozioni già conquistate da Vicenza, Arezzo e Benevento, sarà la doppia sfida tra Union Brescia e Ascoli ad assegnare l’ultimo pass disponibile per il campionato di Serie B 202627. La finale playoff sarà trasmessa integralmente da Sky e in streaming su NOW, con una copertura dedicata all’evento decisivo della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Ascoli in finale per la Serie B, se la gioca con Brescia

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