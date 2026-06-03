Filiera dell’olio da Vasto parte la sfida | più valore innovazione e sostegno ai frantoi

Da lifeandnews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova iniziativa parte da Vasto per rafforzare la filiera dell’olio. Durante il congresso dell’Associazione Italiana Frantoi Oleari, sono stati discussi temi come il mercato, il credito, il biologico e la sostenibilità. L’obiettivo è aumentare il valore del prodotto, promuovere innovazioni e offrire maggiore supporto ai frantoi italiani. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare l’olio di oliva nel mercato nazionale e internazionale.

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