Filiera dell’olio da Vasto parte la sfida | più valore innovazione e sostegno ai frantoi
Una nuova iniziativa parte da Vasto per rafforzare la filiera dell’olio. Durante il congresso dell’Associazione Italiana Frantoi Oleari, sono stati discussi temi come il mercato, il credito, il biologico e la sostenibilità. L’obiettivo è aumentare il valore del prodotto, promuovere innovazioni e offrire maggiore supporto ai frantoi italiani. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare l’olio di oliva nel mercato nazionale e internazionale.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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