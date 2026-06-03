Una nuova iniziativa parte da Vasto per rafforzare la filiera dell’olio. Durante il congresso dell’Associazione Italiana Frantoi Oleari, sono stati discussi temi come il mercato, il credito, il biologico e la sostenibilità. L’obiettivo è aumentare il valore del prodotto, promuovere innovazioni e offrire maggiore supporto ai frantoi italiani. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare l’olio di oliva nel mercato nazionale e internazionale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Filiera dell’olio, da Vasto parte la sfida: più valore, innovazione e sostegno ai frantoi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Ai e i consumi da record, la grande sfida energetica dell’innovazione

Miglior olio extravergine d’Italia: 3 i frantoi veronesi premiatiTre frantoi della provincia di Verona sono stati inseriti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food, riconoscendo la qualità dei loro oli...

Temi più discussi: Sfide e prospettive dell’olivicoltura e dell’olio in Grecia; Più controlli e promozione per difendere e risollevare l’olio italiano: le richieste del settore; Crisi dell’olio, gli agricoltori pugliesi chiedono la svolta: Subito piano straordinario in 5 punti; Olio, ieri al Masaf il Tavolo olivicolo con le realtà di filiera.

Tunisia–Italia: tecnologie per agroalimentare e packaging al centro della missione imprenditoriale di Tunisi. Focus su trasformazione alimentare, imballaggio e filiera dell’olio d’oliva, con incontri B2B tra imprese italiane e tunisine. #ICEAgenzia #Ma x.com

La responsabilità del calo dell'olio di oliva italiano è anche della Grande DistribuzioneNodo centrale è il rafforzamento della vigilanza, attraverso una maggiore integrazione tra registri telematici, tracciabilità e strumenti di analisi del rischio, così da rendere più efficace il contra ... teatronaturale.it

Crisi dell’olio extravergine d'oliva: la proposta che parte dalla CalabriaChiesti accordi di filiera, sostegni economici e maggiore tutela per l’olio italiano nella Grande distribuzione. L’organizzazione dei produttori olivicoli lancia l’allarme sui costi di produzione e ... teatronaturale.it