L’Ai e i consumi da record la grande sfida energetica dell’innovazione

OGNI GIORNO ChatGPT elabora oltre 2,5 miliardi di domande, ognuna delle quali richiede 0,3–0,34 Wh: nell’arco di 24 ore significa circa 850 MWh, pari a 300 GWh l’anno, ossia i consumi elettrici di 100 mila famiglie. Numeri enormi, e molte richieste sono superflue: rigenerare più volte la stessa risposta o chiedere all’Ai informazioni banali trovabili su Google per un decimo dell’energia (0,03 Wh) genera uno spreco collaterale che, moltiplicato per milioni di utenti, fa saltare il banco. Cinque anni fa c’era chi prevedeva che l’intelligenza artificiale avrebbe aiutato a consumare meno. Oggi i dati dicono altro. Nel 2024 i data center dedicati all’Ai hanno assorbito 415 TWh, l’1,5% del fabbisogno globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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