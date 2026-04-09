Miglior olio extravergine d’Italia | 3 i frantoi veronesi premiati

Tre frantoi della provincia di Verona sono stati inseriti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food, riconoscendo la qualità dei loro oli extravergine d’oliva. I premi sono stati assegnati a prodotti provenienti dalla Val d’Illasi e dalla Valpolicella, con particolare soddisfazione da parte delle aziende coinvolte. La selezione sottolinea l’eccellenza dell’olio prodotto in queste zone del Nord Italia.

Vengono dalla Val d’Illasi e dalla Valpolicella alcuni dei migliori oli d’oliva d’Italia. Grande soddisfazione per i frantoi L’Olivario, La Contarina e Pernigo, protagonisti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food.Sono 142 i riconoscimenti “Grande Olio Slow” assegnati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Torremaggiore c'è il miglior frantoiano d'Italia, a Vieste il terzo miglior olio extravergineI riconoscimenti assegnati alle aziende produttrici d'olio al Concorso Mastro d’Oro 2026 promosso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari giunto... Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL’olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Etichetta olio extravergine di oliva: Sai cosa contiene DAVVERO Giuda completa e semplice Temi più discussi: È siciliano il migliore olio extravergine di oliva per Il Magnifico 2026; I migliori oli extravergini 2026 abruzzesi e le aziende premiate del Pescarese; A Roma premiati i migliori oli d'oliva del Lazio; Gli oli della provincia di Latina tra i migliori del Lazio: i vincitori del Premio Roma Evo. Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL'olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, la sola indicazione ... laprimapagina.it Miglior olio extravergine d’Italia: 3 i frantoi veronesi premiatiA Illasi il frantoio L’Olivario rappresenta una realtà profondamente legata alla tradizione olivicola della Valle. L’olio premiato, Kalòs kai Agathòs, nasce da una filosofia produttiva orientata alla ... veronasera.it Il test è stato fatto tra i brand più noti venduti nei supermercati. Ecco qual è IL MIGLIOR TONNO in scatola all'olio d'oliva, la classifica - facebook.com facebook