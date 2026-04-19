Madre e figlia avvelenate con ricina audio sul padre cambia tutto | cosa si è scoperto

Si aggrava il caso legato alla morte di una madre e della figlia avvelenate con ricina a Pietracatella, nel Campobasso. Le due donne sono decedute a dicembre, e nelle ultime ore è stato diffuso un audio che riguarda il padre delle vittime, suscitando nuovi interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità coinvolte nella vicenda. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Si allarga il giallo sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, le due donne decedute a dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo l’avvelenamento da ricina. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un elemento che potrebbe cambiare il perimetro dell’inchiesta: un audio registrato durante il primo sopralluogo nell’abitazione di famiglia, riascoltato adesso con un peso investigativo del tutto diverso. Nel fascicolo, che al momento resta senza indagati e ipotizza il duplice omicidio premeditato, gli investigatori stanno continuando a ricostruire ogni dettaglio dei giorni di Natale, dalla cena del 23 dicembre fino ai malori che hanno portato alla morte di madre e figlia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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