Padre uccide il figlio di 11 anni nel bagno dell’aeroporto e si suicida davanti alla biglietteria | tragedia in Nevada

Un uomo ha ucciso il proprio figlio di 11 anni nel bagno di un aeroporto in Nevada prima di togliersi la vita davanti alla biglietteria. I due erano arrivati all'aeroporto di Elko dopo che l'auto su cui viaggiavano si era guastata e avevano raggiunto il luogo a bordo di un carro attrezzi. La polizia ha confermato i fatti senza fornire ulteriori dettagli.

Padre e figlio stavano viaggiando insieme su un'auto quando questa si è guastata e sono stati rimorchiati all'aeroporto di Elko. Qui si è consumata la tragedia a cui la polizia al momento non riesce a dare una spiegazione certa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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