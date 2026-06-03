Fiat svela le foto della nuova Grizzly così il marchio si rafforza nel segmento C

Da webmagazine24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiat ha pubblicato le prime immagini della nuova versione della Grizzly, rafforzando la presenza nel segmento C. La presentazione segue un’anteprima avvenuta durante l’Investor Day a Auburn Hills. La casa automobilistica ha scelto di svelare i dettagli visivi del modello, senza comunicare ancora specifiche tecniche o date di lancio. La nuova Grizzly sarà il risultato di un aggiornamento del modello esistente, con modifiche visive e potenzialmente miglioramenti nelle caratteristiche di mercato.

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(Adnkronos) – Dopo l'anteprima nell'Investor Day a Auburn Hills, oggi Fiat presenta le prime immagini ufficiali di Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi modelli che riprendono l'impostazione vista nella Grande Panda e puntano – con dimensioni più 'importanti' – ad ampliare la gamma globale del brand e rafforzarne la presenza nel segmento C. Costruiti su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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