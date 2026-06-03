Fiat svela le foto della nuova Grizzly così il marchio si rafforza nel segmento C

Notizia in breve

Fiat ha pubblicato le prime immagini della nuova versione della Grizzly, rafforzando la presenza nel segmento C. La presentazione segue un’anteprima avvenuta durante l’Investor Day a Auburn Hills. La casa automobilistica ha scelto di svelare i dettagli visivi del modello, senza comunicare ancora specifiche tecniche o date di lancio. La nuova Grizzly sarà il risultato di un aggiornamento del modello esistente, con modifiche visive e potenzialmente miglioramenti nelle caratteristiche di mercato.