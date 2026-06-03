Sono state diffuse le prime immagini del nuovo SUV compatto di Fiat, denominato Grizzly, anche in versione Fastback. Il veicolo è stato presentato in anteprima, con dettagli sulla piattaforma su cui sarà costruito. La versione Fastback presenta una linea più filante rispetto alla versione standard. Nessun dettaglio sui motori o sulla data di uscita è stato comunicato.

Fiat svela le prime immagini di Grizzly e Grizzly Fastback, due Suv che saranno introdotti sul mercato europeo nella seconda metà del 2026. Entrambi nasceranno a partire dalla piattaforma Stellantis SmartCar, la stessa già adottata dalla Fiat Grande Panda. Per il momento, il costruttore si limita a dichiarare che saranno disponibili con una gamma di motorizzazioni variegata, da quelli a benzina ai 100% elettrici. I due nuovi modelli sono stati progettati con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio nel segmento C e di soddisfare le necessità di un pubblico internazionale. "Insieme riportano Fiat al centro del mercato della mobilità familiare con una gamma completa e coerente" afferma Olvier Francois, Ceo di Fiat e direttore marketing di Stellantis Global. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat Grizzly: prime immagini del nuovo Suv compatto, anche in versione Fastback

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Fiat Grizzly o Orso con il primo teaser ufficiale sul nome del nuovo SUV ci sono pochi dubbi.

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