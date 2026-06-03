Fiamme nel negozio di animali intervento dei vigili del fuoco nel centro di Terni

Notizia in breve

Nella notte, un incendio ha coinvolto un negozio di animali nel centro di Terni, vicino a porta Sant’Angelo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le operazioni di spegnimento sono terminate senza ulteriori complicazioni.