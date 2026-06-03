Fiamme nel negozio di animali intervento dei vigili del fuoco nel centro di Terni

Da ternitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un incendio ha coinvolto un negozio di animali nel centro di Terni, vicino a porta Sant’Angelo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le operazioni di spegnimento sono terminate senza ulteriori complicazioni.

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Un incendio ha interessato nella notte appena trascorsa un negozio di animali nella zona di porta Sant’Angelo, nel centro di Terni. . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Negozio per animali a Terni distrutto dalle fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco

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