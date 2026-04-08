Terni capriolo cade nel canale di Recentino | intervento dei vigili del fuoco

Mercoledì mattina, i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nel canale di Recentino a causa di un capriolo caduto nell’acqua. L’animale è stato recuperato dai soccorritori e portato in salvo. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni e si è concluso poco dopo. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle circostanze dell’incidente o alle condizioni dell’animale.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di mercoledì 8 aprile, all’altezza del canale di Recentino. Un capriolo è caduto in acqua e necessitava di essere recuperato. Operazione in assetto Saf per i vigili del fuoco che si sono avvicinati con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Cade dal ponte nel fiume: l’intervento delicato dei vigili del fuocoForlì, 19 marzo 2026 – Attimi di tensione oggi all’ora di pranzo a Galeata, in provincia di Forlì Cesena: una persona è caduta dal ponte in un fiume. Lupo cade in un canale nel Veronese: il video del salvataggio dei Vigili del FuocoUna lupa che si era rifugiata all'interno di un pilone in un canale a San Giovanni Lupatoto è salvata dai Vigili del Fuoco: ora è al CRAS prima del...