Antonina Rodà è stata nominata nuova assessora al Bilancio nel Comune di Latina, sostituendo Ada Nasti che si è dimessa il 10 febbraio scorso. La nomina arriva circa un mese e mezzo dopo la fine dell’incarico precedente, lasciando scoperto l’assessorato per diverse settimane. La modifica nella giunta è stata ufficializzata di recente.

E’ Antonina Rodà la nuova assessora al Bilancio del Comune di Latina. Una nomina che arriva a più di un mese e mezzo dalle dimissioni di Ada Nasti (che risalgono al 10 febbraio scorso), con uno degli Assessorati chiave lasciato scoperto per diverse settimane. Settimane nel corso della quale la sindaca Matilde Celentano, che oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato anche tulle le altre novità della sua nuova giunta, ha riflettuto a lungo. Due erano le condizioni per la scelta del nuovo assessore, che il nuovo incarico fosse ricoperto da una donna e che il nome fosse quello di un tecnico. E così è stato. Ad Antonina Rodà sono... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Antonina Rodà nuova assessora al Bilancio. Chi entra e chi esce nella giunta Celentano

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