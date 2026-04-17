È Valentina Zenatti la nuova assessora all’Agricoltura e allo Sport della giunta di Valduga
Valentina Zenatti è stata nominata assessora all’Agricoltura e allo Sport nel comune di Isera, sotto la guida del sindaco Emanuele Valduga. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Zenatti si occuperà delle questioni legate al settore agricolo e alle attività sportive locali. La sua nomina è stata comunicata attraverso un documento ufficiale del municipio.
È Valentina Zenatti la nuova assessora all’Agricoltura e allo Sport del comune di Isera, guidato dal sindaco Emanuele Valduga.Redistribuendo le deleghe, si legge in una nota dell’amministrazione, la giunta intende ottimizzare i processi amministrativi, diminuendo il carico di lavoro individuale.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Eleonora Pini nuova assessora della giunta comunale di PontederaPontedera, 12 febbraio 2026 – Eleonora Pini, 38 anni da compiere nei primi giorni di marzo, è la nuova assessora della giunta comunale della città di...
Leggi anche: L’assessora allo sport Riva: “I lavori per lo stadio proseguono. Milan? Testa a Cremonese e Derby” | PM