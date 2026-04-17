È Valentina Zenatti la nuova assessora all’Agricoltura e allo Sport della giunta di Valduga

Valentina Zenatti è stata nominata assessora all’Agricoltura e allo Sport nel comune di Isera, sotto la guida del sindaco Emanuele Valduga. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Zenatti si occuperà delle questioni legate al settore agricolo e alle attività sportive locali. La sua nomina è stata comunicata attraverso un documento ufficiale del municipio.