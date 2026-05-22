Innovazione Bertogna Unimore | Guida autonoma rivoluzionerà la mobilità ma servono test sicuri

La guida autonoma sta attirando l’attenzione di ricercatori e aziende, che sottolineano come questa tecnologia possa cambiare diversi settori, dalla mobilità ai trasporti di merci e all’agricoltura. Un esperto di un’università italiana ha affermato che questa innovazione ha il potenziale di trasformare profondamente il modo in cui ci spostiamo e gestiamo le attività logistiche. Tuttavia, ha anche evidenziato la necessità di condurre test approfonditi per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi autonomi prima della loro diffusione su larga scala.

(Adnkronos) – “La guida autonoma è destinata a rivoluzionare non solo la mobilità urbana, ma anche logistica, trasporto materiali, agricoltura e difesa. È una tecnologia che è qui per rimanere”. Lo ha detto Marko Bertogna, professore dell'università Modena-Reggio Emilia, durante l'evento 'On the Road, distretti di innovazione: ricerca, tech transfer e capitale umano per far crescere l’Europa' presso il Gazometro di Roma, in occasione del quale sono stati presentati i risultati conseguiti nel primo triennio di attività di Road – Rome Advanced District. Bertogna ha sottolineato come il nodo centrale dello sviluppo sia la sicurezza funzionale dei sistemi autonomi: "Il problema è riuscire a sperimentare e testare questi veicoli in modo da garantire il 100% di sicurezza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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