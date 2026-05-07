Una mobilità delle Persone documento di Fiab Arezzo per la futura amministrazione

Il 7 maggio 2026, FIAB Arezzo ha pubblicato un documento dedicato alla mobilità delle persone, indirizzato alla prossima amministrazione della città. Il testo propone alcune linee guida e proposte concrete riguardanti il trasporto urbano e le modalità di movimento sostenibili. L’obiettivo è favorire alternative alla mobilità privata e migliorare la qualità della vita in centro e nelle zone periferiche.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Una mobilità delle Persone Documento d i FIAB Arezzo per la futura amministrazione FIAB Arezzo richiama l’attenzione sul fatto che la città si trova in una situazione critica dal punto di vista della mobilità urbana: il tasso di motorizzazione è tra i più alti in Toscana e in Italia (737 auto ogni 1.000 abitanti) e la congestione stradale genera effetti negativi su salute pubblica, sicurezza e qualità della vita. Nonostante l’approvazione del PUMS e del Biciplan nel 2019, FIAB evidenzia che negli ultimi anni non vi è stata una reale inversione di tendenza. A distanza di circa 7 anni l’evoluzione in termini di sostenibilità degli spostamenti è rimasta ai dati del 2011, salvo brevi ed episodiche fluttuazioni, senza una inversione di tendenza rispetto alla mobilità tradizionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una mobilità delle Persone, documento di Fiab Arezzo per la futura amministrazione Appello di Fiab per una città più ciclabile. 30 gli impegni chiesti ai candidati a sindaco Notizie correlate Fiab critica la mobilità di Arezzo: "Incentiva solo il traffico". Ecco il documento per il futuro sindacoC'è un'immagine che sintetizza i problemi di gestione dei mezzi privati in una città come quella di Arezzo e che avrebbero bisogno di adeguate... Natura, turismo e mobilità sostenibile: Fiab presenta il calendario 2026 delle ciclogiteUn calendario ampio, pensato per tutte le età e capace di valorizzare il territorio attraverso il turismo su due ruote. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FIAB Arezzo chiede risposte ai candidati sindaco di Arezzo per una mobilità delle persone; Fiab critica la mobilità di Arezzo: Incentiva solo il traffico. Ecco il documento per il futuro sindaco; Una mobilità delle Persone, documento di Fiab Arezzo per la futura amministrazione; Elezioni, appello di Fiab per una città più ciclabile. Dai percorsi protetti alle zone 30 gli impegni chiesti ai candidati a sindaco. Fiab critica la mobilità di Arezzo: Incentiva solo il traffico. Ecco il documento per il futuro sindacoLa Federazione degli amici della bici ha elencato le azioni importanti che la prossima amministrazione dovrà mettere in campo per una mobilità sicura e sostenibile ... arezzonotizie.it Elezioni, appello di Fiab per una città più ciclabile. Dai percorsi protetti alle zone 30 gli impegni chiesti ai candidati a sindacoElezioni, città da migliorare e biciclette. Arriva da Fiab un documento per i candidati a sindaco per le amministrative del 24 e 25 maggio dal titolo Una mobilità delle persone – Proposte di Fiab Are ... corrierediarezzo.it Tra i temi della campagna elettorale c'è anche quello della mobilità sostenibile, come sottolinea la FIAB di Arezzo. - facebook.com facebook