Festival internazionale di tango ad Abano Terme

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Abano Terme ospiterà la seconda edizione del Festival Internazionale di Tango “Città di Abano”. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà diversi artisti e ballerini provenienti da vari paesi, portando nella città termale il linguaggio universale del tango argentino. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e prevede spettacoli, dimostrazioni e momenti di ballo pubblico.

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Per tre giorni Abano Terme parlerà la lingua universale del tango argentino. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la città termale ospiterà infatti la seconda edizione del Festival Internazionale di Tango “Città di Abano”, appuntamento che porterà nel cuore della città alcuni tra i più apprezzati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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