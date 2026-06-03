Festival internazionale di tango ad Abano Terme

Notizia in breve

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Abano Terme ospiterà la seconda edizione del Festival Internazionale di Tango “Città di Abano”. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà diversi artisti e ballerini provenienti da vari paesi, portando nella città termale il linguaggio universale del tango argentino. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e prevede spettacoli, dimostrazioni e momenti di ballo pubblico.