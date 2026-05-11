Festa delle associazioni ad Abano Terme
Ad Abano Terme si è svolta una festa organizzata da oltre 55 associazioni di diversi settori, tra culturale, sportivo e assistenziale, che si sono riunite nel Parco Urbano Termale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno preso parte a attività e momenti di confronto aperti a tutti. La manifestazione ha avuto come obiettivi la promozione della partecipazione, delle pari opportunità e dell’inclusione nella comunità locale.
Oltre 55 associazioni culturali, sportive e assistenziali si incontrano al Parco Urbano Termale per celebrare partecipazione, pari opportunità e inclusione, attraverso attività e momenti di confronto aperti a tutta la comunità.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Ospite speciale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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