Festa delle associazioni ad Abano Terme

Ad Abano Terme si è svolta una festa organizzata da oltre 55 associazioni di diversi settori, tra culturale, sportivo e assistenziale, che si sono riunite nel Parco Urbano Termale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno preso parte a attività e momenti di confronto aperti a tutti. La manifestazione ha avuto come obiettivi la promozione della partecipazione, delle pari opportunità e dell’inclusione nella comunità locale.

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