festival europeo della fotografia a reggio emilia

Notizia in breve

A Reggio Emilia si sta svolgendo il Festival europeo della fotografia. L’evento comprende esposizioni e mostre dedicate a diversi autori e stili fotografici. La manifestazione è in corso e coinvolge numerosi partecipanti e visitatori. La rassegna si tiene nella città, con installazioni e spazi dedicati alla fotografia contemporanea. La programmazione include anche incontri e workshop legati al settore.