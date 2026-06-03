Festival europeo della fotografia a Reggio Emilia
A Reggio Emilia si sta svolgendo il Festival europeo della fotografia. L’evento comprende esposizioni e mostre dedicate a diversi autori e stili fotografici. La manifestazione è in corso e coinvolge numerosi partecipanti e visitatori. La rassegna si tiene nella città, con installazioni e spazi dedicati alla fotografia contemporanea. La programmazione include anche incontri e workshop legati al settore.
A Reggio Emilia il Festival europeo della fotografia. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Festival europeo della fotografia a Reggio Emilia
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