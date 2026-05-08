Fotografia Europea | 292 mostre tra realtà e assenza a Reggio Emilia

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia si tiene la rassegna Fotografia Europea, che comprende 292 mostre dedicate a temi come la realtà e l’assenza. Tra le esposizioni si esplorano anche gli effetti degli algoritmi sulla privacy e sui confini tra vita privata e professionale. Alcune fotografie ritraggono scene di vita quotidiana, mentre altre mostrano figure che sembrano rappresentare fantasmi o presenze invisibili tra le vie della città.

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? Punti chiave Come influenzano gli algoritmi il confine tra vita privata e lavoro?. Cosa nascondono i fantasmi del quotidiano tra le strade di Reggio?. Chi sono gli artisti che trasformano i dati digitali in immagini?. Dove si nasconde il legame segreto tra fotografia e musica?.? In Breve 272 mostre del circuito off coinvolgono anche zone fuori mura e provincia reggiana.. Percorso espositivo attivo presso i sei luoghi storici di Reggio Emilia fino al 14 giugno.. Opere di Mohamed Hassan, Salvatore Vitale e Marine Lanier esposte ai Chiostri di San Pietro.. Palazzo dei Musei ospita sezione dedicata all'eredità fotografica di Luigi Ghirri.. La ventunesima edizione di Fotografia Europea a Reggio Emilia esplora il concetto di presenze latenti attraverso 20 esposizioni principali e un vasto circuito off composto da 272 mostre fino al 14 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Fotografia Europea: 292 mostre tra realtà e assenza a Reggio Emilia

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Si parla di: Fotografia Europea: i fantasmi del quotidiano invadono il festival.

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