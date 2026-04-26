Il 30 aprile 1 2 e 3 maggio inizia Fotografia Europea a Reggio Emilia

Da aprile alla prima settimana di maggio, Reggio Emilia ospiterà la manifestazione Fotografia Europea, un evento che coinvolge diverse giornate dedicate a mostre, incontri e proiezioni. La città si prepara ad accogliere artisti, fotografi e visitatori provenienti da varie zone, con l’obiettivo di offrire un ricco programma di esposizioni e attività legate al mondo della fotografia. L’appuntamento si svolgerà in diverse location della città, creando un percorso articolato tra mostre e incontri pubblici.

Reggio Emilia si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande laboratorio diffuso di immagini, incontri e visioni. Il primo weekend di Fotografia Europea inaugura ben quattro giorni intensi in cui la fotografia diventa esperienza condivisa, capace di attraversare linguaggi, generazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei bigliettiReggio Emilia, 18 febbraio 2026 – È ufficiale: il rapper statunitense Travis Scott sarà all’Rcf Arena di Reggio il 17 luglio prossimo, per Hellwatt... Incendio a Reggio Emilia: vigili del fuoco domano fiamme in 30 minutiUn incendio circoscritto ma intenso: la ricostruzione dell'evento in via Paradisi a Reggio Emilia Alle 11:10 di questa mattina, un incendio è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fantasmi del quotidiano - Fotografia Europea 2026; Il 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio inizia Fotografia Europea a Reggio Emilia; FOTOGRAFIA EUROPEA 2026 – REGGIO EMILIA - Convenzioni FIAF; Fotografia Europea 2026: i fantasmi del quotidiano abitano Reggio Emilia. Fotografia Europea, il programma delle giornate inauguraliREGGIO EMILIA – Reggio si prepara ad accogliere il festival Fotografia Europea. La 21esima edizione, come ogni anno, propone un propone un calendario di appuntamenti ampio e articolato, pensato per ac ... reggionline.com I fantasmi del presente e di Fotografia Europea 2026Guida intergalattica per la messa a fuoco dei fantasmi pronti a invadere il festival di respiro Internazionale ... elle.com SIAMO OFF - 10 anni di Fotografia Europea in Via Roma - facebook.com facebook