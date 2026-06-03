Il festival di architettura “Open House Roma” mira a aumentare la partecipazione della cittadinanza alla trasformazione urbana. La manifestazione si propone di sensibilizzare sui temi architettonici, evidenziando che l’architettura, pur influenzando la vita quotidiana, è meno studiata rispetto alle arti figurative e alla pittura. L’obiettivo è far conoscere meglio il ruolo dell’architettura e promuoverne una comprensione più consapevole tra i cittadini.

“L’architettura non viene abbastanza conosciuta e studiata, rispetto alle arti figurative e alla pittura, ma è un peccato perché invece ha un ruolo importantissimo: viviamo l’architettura tutti i giorni, uscendo di casa, andando al lavoro”. Francesca Laganà ha trentasei anni, è architetta (con una specializzazione in restauro architettonico), per lavoro si occupa di rilievo digitale dei beni culturali applicando tecnologie avanzate dalla documentazione del patrimonio; ma soprattutto, nel tempo che le resta, coordina – insieme a Giulia Franceschilli e Giovanni Orlando – oltre seicento volontari del Festival internazionale di architettura Open House Roma, organizzato dall’associazione culturale Open City Roma (APS). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Festival di architettura “Open House Roma”: così si promuove una partecipazione più consapevole alla trasformazione della città

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