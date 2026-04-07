Open House Roma 2026 | la Metro C Colosseo apre le porte alla città sotterranea

L’Open House Roma 2026 ha visto l’apertura della Metro C Colosseo, permettendo ai visitatori di accedere alla città sotterranea. La stazione, situata sotto il centro storico, si inserisce nel percorso di valorizzazione dei siti archeologici e delle infrastrutture della capitale. La giornata ha offerto l’opportunità di esplorare i tunnel e le strutture che si trovano sotto il traffico e le vie della città.

Sotto il traffico e la vita frenetica di Roma si estende un patrimonio invisibile che racconta oltre 2000 anni di storia. Oggi, questo straordinario passato riemerge grazie a un progetto unico nel suo genere: la stazione Metro C Colosseo Fori Imperiali, protagonista della nuova anteprima di Open House Roma 2026. Più che un semplice snodo di trasporto, la stazione si trasforma in un vero e proprio percorso espositivo sotterraneo. Durante i lavori di costruzione, infatti, sono emersi reperti di eccezionale valore: 28 pozzi di età repubblicana, un antico balneum appartenente a una domus databile tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., oltre a resti di abitazioni imperiali decorate con affreschi. 🔗 Leggi su Funweek.it Bergamo 2026: l’ateneo apre le porte alla cittàIl pomeriggio del 20 marzo 2026 vedrà l’Università degli Studi di Bergamo aprire le sue porte nella Città Alta, trasformando gli spazi delle Officine... Ladispoli, il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla cittàLadispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città. Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | CIE: misure per accelerare il rilascio; Musei gratis a Roma domenica 5 aprile 2026: Pasqua e prima domenica; Carta d’identità elettronica, Roma corre ai ripari: Priorità ai cittadini senza passaporto; Quanti abitanti ha Roma? È la terza città europea per popolazione. Roma Open mic in un incontro con gli artistiVenerdì 20 marzo alle ore 21.00, presso l’Associazione Culturale Settimo Continente in via Adelaide Bono Cairoli 55 a Roma, nel quartiere Garbatella, si terrà un nuovo appuntamento di Incontro con ... romatoday.it OPEN HOUSE Sabato 18 Aprile dalle 10:00 alle 12:00 #Cupramontana, Via Roma, 6 Appartamento Posizione centralissima Vista panoramica Completamente ristrutturato Cucina abitabile 1 Camera matrimoniale 1 Camera/studio E - facebook.com facebook