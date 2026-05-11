Durante l’evento Open House Roma, l’artista Carmen Andriani ha presentato le sue opere alla Galleria Embrice. Nel suo lavoro, il disegno non si limita a rappresentare l’architettura, ma la anticipa e talvolta la supera, considerandola un’opera autonoma. La mostra ha messo in evidenza questa modalità espressiva, che pone il segno grafico al centro del processo creativo.

Nel lavoro di Carmen Andriani il disegno non illustra l’architettura: la precede e talvolta la sostituisce, con piena dignità di opera. La mostra Strati. Architetture di Carmen Andriani, ospitata dalla Galleria Embrice nell’ambito di Open House Roma, restituisce con coerenza questa centralità del segno: un percorso in cui pensiero e materia, progetto e rappresentazione non si separano mai. In un sistema dominato dalla rendita immobiliare e da un’idea semplificata di “rigenerazione”, il disegno torna a essere un luogo di libertà — perché non immediatamente traducibile in valore economico. Andriani è architetta e docente, formatasi alla scuola di Ludovico Quaroni — maestro capace di tenere insieme riflessione teorica e disegno della città.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strati. Carmen Andriani alla Galleria Embrice per Open House Roma: così il segno torna al centro

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