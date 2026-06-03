Festa Medievale di Affi
La Festa Medievale di Affi tornerà quest’anno, secondo l’annuncio del presidente del Comitato organizzatore e del sindaco del comune. La manifestazione è prevista nel calendario locale e coinvolge diverse attività legate alla storia e alla cultura medievale. Le date e i dettagli specifici dell’evento non sono stati comunicati, ma l’organizzazione conferma il ritorno della festa, che si svolgerà nel centro del paese. La manifestazione coinvolge tradizioni, spettacoli e iniziative per la comunità.
Il presidente del Comitato organizzatore, Gianluca Pressi, e il sindaco di Affi, Marco Sega, annunciano con piacere il ritorno della Festa Medievale del Comune di Affi. Nei giorni sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, il centro storico di Affi si trasformerà in un suggestivo borgo medievale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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