Festa medievale e del vino Soave
Dal 15 al 17 maggio 2026, il centro storico di Soave ospiterà la nuova edizione della Festa Medievale e del Vino Soave, una manifestazione che celebra le radici storiche e le tradizioni enogastronomiche della regione veronese. Durante l’evento, le vie della città si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, con rievocazioni storiche e degustazioni dedicate al vino locale. La manifestazione richiama visitatori da diverse zone limitrofe.
Dal 15 al 17 maggio 2026 il centro storico di Soave tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la nuova edizione della Festa Medievale e del Vino Soave, manifestazione dedicata alla rievocazione storica e alle tradizioni enogastronomiche del territorio veronese. Per tre.🔗 Leggi su Veronasera.it
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