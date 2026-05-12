Festa medievale e del vino Soave

Dal 15 al 17 maggio 2026, il centro storico di Soave ospiterà la nuova edizione della Festa Medievale e del Vino Soave, una manifestazione che celebra le radici storiche e le tradizioni enogastronomiche della regione veronese. Durante l’evento, le vie della città si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, con rievocazioni storiche e degustazioni dedicate al vino locale. La manifestazione richiama visitatori da diverse zone limitrofe.

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