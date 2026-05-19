Sapori dal mondo e rievocazioni storiche | a Bagno a Ripoli arriva la festa dello street food
Dal 21 al 24 maggio, il Giardino Silvano Campeggi “I Ponti” di Bagno a Ripoli ospiterà la manifestazione gastronomica "Bagno a Ripoli Mangiami - Street Food", un appuntamento a ingresso gratuito interamente dedicato alle eccellenze culinarie su ruote. Per quattro giornate, numerosi food truck e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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