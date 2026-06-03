Festa e fioriture | un trekkin per scoprire l' incanto di San Paolo in Alpe

Una camminata tra fioriture e paesaggi naturali porta a scoprire San Paolo in Alpe, un villaggio a circa mille metri di quota. La passeggiata si svolge lungo un sentiero che si affaccia sulla riserva di Sasso Fratino, un'area protetta nota per la sua vegetazione incontaminata. Il percorso permette di ammirare la fioritura di specie selvatiche e di immergersi in un paesaggio che combina natura e tranquillità.

Un balcone verde sospeso nel tempo, adagiato a circa mille metri di quota e affacciato sul polmone selvaggio della riserva di Sasso Fratino. Domenica 28 giugno, il Centro Visita di Santa Sofia invita gli amanti della natura e del trekking a riscoprire una delle aree aperte più suggestive del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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