Durante la primavera, l’Alpe di Siusi e i paesi circostanti ai piedi dello Sciliar, come Castelrotto, Siusi allo Sciliar e Fiè allo Sciliar, subiscono un rapido cambiamento estetico. Tra aprile e l’inizio dell’estate si susseguono eventi, fioriture e itinerari naturalistici che caratterizzano questa stagione di transizione. La regione si anima con diverse iniziative e paesaggi che si trasformano nel corso di poche settimane.

La primavera è un periodo di transizione molto particolare, in cuil’Alpe di Siusi e i paesi ai piedi dello Sciliar (Castelrotto, Siusi allo Sciliar e Fiè allo Sciliar) cambiano aspetto nel giro di poche settimane. Tra aprile e l’inizio di giugno, infatti, il paesaggio passa gradualmente da una fase ancora parzialmente invernale a una piena esplosione di colori, accompagnata da eventi stagionali e da una rete escursionistica che torna progressivamente accessibile. Non si tratta pertanto di una stagione uniforme, ma di un’evoluzione continua che permette esperienze molto diverse a seconda del periodo in cui si decide di soggiornare. Per le nostre vacanze, scegliamo spesso quest’area perché permette una grande flessibilità nella scelta delle attività, anche all’interno della stessa giornata.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Alpe di Siusi in primavera: eventi, fioriture e itinerari tra aprile e inizio estate

Notizie correlate

Fiè allo Sciliar e l’Alpe di Siusi: guida per un weekend tra boschi, malghe e leggende (e una spa con vista sulle Dolomiti)A Fiè allo Sciliar il paesaggio ha un ordine antico: case compatte, balconi di legno, fienili che sembrano appoggiati con precisione sui declivi.

Le fioriture più belle: la mappa degli eventi di primavera in EmiliaQuando le nebbie invernali si ritirano e il Po riprende a scorrere con passo più lento e luminoso, l’Emilia, la terra dello Slow Mix che...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Concerto in chiesa con il Coro Monte Calisio; Sicurezza sulle piste, 1.900 soccorsi dei carabinieri in val Gardena e Siusi; A giugno torna la HERO Südtirol Dolomites 2026; Chiesa parrocchiale: concerto con l'ensemble Timeless - Sogni.

Alpe di Siusi: montagna di streghe e leggendeL’Alpe di Siusi, in Trentino Alto Adige, è un luogo magico non solo per la bellezza dell’anfiteatro dolomitico che la circonda, ma anche per le tante leggende su streghe e stregoni che incantano ... tgcom24.mediaset.it

Alpe di Siusi, vacanza in famiglia: attiva e di relaxConciliare sport e famiglia. Come? Anzitutto la scelta dell'hotel, anzi del family hotel, è fondamentale. Con due figli piccoli (nel nostro caso, una piccola di 1 anno e uno di 5) ho scoperto che un ... vanityfair.it

Alpe di Siusil'ora più bella. Quella in cui il silenzio avvolge l'altipiano e resta solo il respiro lento della natura. Val Gardena Dolomiti Altoadige #alpedisiusi #seiseralm #valgardena #goldenhour #dolomiti - facebook.com facebook