Festa di Sant’Antonio in Campo San Francesco della Vigna | specialità bigoi frittura baccalà

Notizia in breve

A Venezia si svolge la 26ª Festa di Sant’Antonio, promossa dall'Associazione San Francesco della Vigna. L’evento si tiene in Campo San Francesco della Vigna e propone specialità gastronomiche come bigoi, frittura e baccalà. La festa si ripete ogni anno, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. La manifestazione include il tradizionale appuntamento culinario e si svolge in una zona storica della città.