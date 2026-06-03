Festa di Sant’Antonio in Campo San Francesco della Vigna | specialità bigoi frittura baccalà
A Venezia si svolge la 26ª Festa di Sant’Antonio, promossa dall'Associazione San Francesco della Vigna. L’evento si tiene in Campo San Francesco della Vigna e propone specialità gastronomiche come bigoi, frittura e baccalà. La festa si ripete ogni anno, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. La manifestazione include il tradizionale appuntamento culinario e si svolge in una zona storica della città.
Torna a Venezia la 26ª Festa di Sant’Antonio, organizzata dall'Associazione San Francesco della Vigna. Dal 6 al 13 giugno Campo San Francesco della Vigna ospiterà otto serate all'insegna della musica e della buona cucina.Ogni sera dalle ore 19.00 sarà aperta la cucina con specialità come bigoi in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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