Festa a Fornase di Spinea sagra con specialità pesce fritto e baccalà

A Fornase di Spinea si tiene la Festa del Quartiere, che prosegue anche nel secondo weekend dal 30 aprile al 4 maggio 2026. L’evento prevede musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione particolare alle specialità di pesce fritto e baccalà offerte ai visitatori. La manifestazione rappresenta una tradizione locale che coinvolge la comunità e richiama numerosi partecipanti durante il periodo di svolgimento.

Prosegue a Fornase di Spinea (VE) la tradizionale Festa del Quartiere, con il secondo weekend in programma dal 30 aprile al 4 maggio 2026, tra musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.In questa seconda parte della festa, lo stand enogastronomico propone specialità di pesce fritto e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa a Fornase di Spinea, sagra con specialità grigliataTorna a Fornase di Spinea (VE) la tradizionale Festa del Quartiere, in programma dal 23 al 28 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio 2026, con un... San Lorenzo, esploso ordigno davanti all'osteria "Pesce fritto e baccalà"Esplosione a San Lorenzo dove è un ordigno artigianale è deflagrato davanti all'osteria “Pesce fritto e baccalà” nella notte di martedì 10 febbraio. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Festa a Fornase di Spinea, sagra con specialità grigliata; Selfie sui binari mentre arriva il treno: fermati quattro ragazzini.