Durante la festa della Repubblica, mentre i Fori Imperiali si popolavano di bandiere, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto su X che la parata militare dovrebbe essere abolita per rendere la celebrazione più civile, popolare e democratica. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che hanno criticato l’idea, mentre anche alcuni vescovi si sono schierati a favore della richiesta.

Martedì, mentre i Fori Imperiali si riempivano di tricolori per gli ottant’anni della Repubblica, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ha scritto su X che la parata militare «andrebbe abolita», per ridare alla festa il suo carattere «civile, popolare e democratico». La reazione è arrivata in mezz’ora. Giorgia Meloni, senza nominarla, ha definito quelle dichiarazioni «non solo vergognose, ma anche indegne»; il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha replicato con sarcasmo, il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli ha parlato di «allergia alle divise». Sia chiaro, Salis può piacere o no, e la proposta è rimasta isolata: nessuno a sinistra l’ha rilanciata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Festa della Repubblica, Salis vuole abolire la parata e tutti gridano allo scandalo. Peccato che lo chiedano pure i vescovi

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Ilaria Salis vuole abolire la parata del 2 giugno Ecco cosa ne penso.

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Ho dedicato la seconda puntata di oggi della mia video trasmissione quotidiana alla stramba proposta di #ilariasalis #festadellarepubblica @RenatoGiraudo @PrvaZylm @AutoreNegro Video al seguente link: ? x.com

Buona festa della Repubblica! Chi vedreste come prossimo Presidente? (non troppo serio) reddit

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