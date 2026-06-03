Festa della Repubblica | Questa città è coesa La comunità partecipa in modo responsabile
Durante la celebrazione della Festa della Repubblica, la città ha sottolineato la partecipazione della comunità e il senso di coesione. Le autorità istituzionali hanno preso parte all’evento, separandosi simbolicamente dalla cittadinanza. La ricorrenza ha coinciso con il anniversario dell’ampliamento del diritto di voto alle donne e con l’anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. La cerimonia si è svolta con momenti ufficiali e partecipazione pubblica.
Autorità istituzionali separate dalla cittadinanza: così Ancona ha celebrato la festa della Repubblica nell’anniversario pieno dell’apertura del voto anche alle donne, oltre che all’altra ricorrenza legata alla Costituzione italiana. Una cerimonia solitamente breve, 20 minuti in tutto, ma intensa e densa di significato, nonostante la divisione fisica. Il prefetto, Maurizio Valiante, ha sottolineato proprio un aspetto ben preciso: "La difficile situazione internazionale richiede la massima coesione sociale per affrontare insieme le sfide che ci attendono ha detto Valiante poco prima dell’inizio della cerimonia in piazza IV Novembre . E qui... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Festa della Repubblica: Mattarella celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana; Festa della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica, il presidente Mattarella: La Costituzione è nostra casa comune; Rai per la Festa della Repubblica.
#2Jun Así se celebra en Italia la Festa della Repubblica. VIVA L’ITALIA Grazie per questa bellissima foto @Quirinale x.com
Castellaneta ha celebrato oggi la Festa della Repubblica, nell’80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946 che segnò la nascita della Repubblica Italiana. Questa mattina il Sindaco Giambattista Di Pippa ha preso parte a Taranto alla cerimonia uffic facebook
Buona festa della Repubblica! Chi vedreste come prossimo Presidente? (non troppo serio) reddit
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