Festa della Repubblica | Questa città è coesa La comunità partecipa in modo responsabile

Notizia in breve

Durante la celebrazione della Festa della Repubblica, la città ha sottolineato la partecipazione della comunità e il senso di coesione. Le autorità istituzionali hanno preso parte all’evento, separandosi simbolicamente dalla cittadinanza. La ricorrenza ha coinciso con il anniversario dell’ampliamento del diritto di voto alle donne e con l’anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. La cerimonia si è svolta con momenti ufficiali e partecipazione pubblica.