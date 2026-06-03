In occasione della Festa della Repubblica, è stato celebrato un evento dedicato alle donne del 1946, riconosciute come protagoniste della rinascita nazionale. La cerimonia ha ricordato il ruolo femminile nel processo di ricostruzione e nel definire i valori fondamentali della Repubblica. L'omaggio si è concentrato sull'importanza delle donne nel periodo postbellico, senza ulteriori commenti o analisi.

Un anniversario dedicato alle donne, le vere protagoniste del 1946, e ai valori che hanno segnato la rinascita del Paese. Ottant’anni dopo il giorno che cambiò la storia dell’Italia, Bologna si è ritrovata in piazza del Nettuno per celebrare la Repubblica. Una cerimonia che ha ricordato il referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica e le donne entrarono per la prima volta nelle urne. Il prefetto Enrico Ricci, dopo aver passato in rassegna il picchetto interforze, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel suo intervento, il Capo dello Stato auspica che questo sia un "80° anniversario di festa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica. L’omaggio alle donne: "Costruirono la rinascita"

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