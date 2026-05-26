A Sansepolcro, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne, si è svolta una cerimonia per ricordare le figure femminili che hanno avuto un ruolo attivo nella vita pubblica locale. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato a momenti celebrativi dedicati alle donne che hanno contribuito alla vita politica e sociale della città nel corso degli anni.

Arezzo, 26 maggio 2026 – . Un riconoscimento alle donne che hanno contribuito, negli anni, alla crescita delle istituzioni e della comunità. Un momento per ricordare una conquista che ha segnato profondamente la storia del Paese e, allo stesso tempo, rendere omaggio a chi quella storia l’ha costruita nel tempo attraverso l’impegno, la partecipazione e il servizio alla comunità. Sabato 30 maggio alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro, si terrà una cerimonia in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana e del voto alle donne, una ricorrenza che rappresenta uno dei passaggi più importanti nella storia democratica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 80 anni della Repubblica e del voto alle donne: Sansepolcro rende omaggio alle protagoniste della vita pubblica cittadina

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