80 anni della Repubblica e del voto alle donne | l' omaggio di Sansepolcro

Notizia in breve

A Sansepolcro si è tenuto un evento per celebrare gli 80 anni della Repubblica e del diritto di voto alle donne. La cerimonia ha ricordato la data in cui le donne hanno potuto esercitare per la prima volta il diritto di voto. Sono stati coinvolti cittadini e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla partecipazione civica. Non sono stati comunicati dettagli su interventi o discorsi specifici.