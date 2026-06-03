Festa della Repubblica e 130 anni del Pri | i repubblicani premiano i racconti del concorso letterario

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Festa della Repubblica, la sezione locale del Partito Repubblicano Italiano ha premiato i vincitori di un concorso letterario dedicato ai 130 anni del partito. La cerimonia si è svolta in occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. I partecipanti hanno inviato racconti che riflettevano sul tema dell’ideale repubblicano e della storia del partito. I premi sono stati consegnati durante l’evento pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, la consociazione di Forlì del Partito Repubblicano Italiano ha proceduto alla premiazione dei vincitori del concorso letterario indetto lo scorso anno intitolato “130 anni assieme al Pri: un ideale che vola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

Video Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

La premiazione del Terzo concorso letterario dedicato ai racconti breviSabato 9 maggio 2026 alle ore 21 si terrà presso il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi ad Arezzo la premiazione del terzo...

Festa della Repubblica: Mattarella guida le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica ItalianaIl presidente ha partecipato alle cerimonie per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, rivolgendosi alle forze armate.

Temi più discussi: Festa della Repubblica Italiana; Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; Cos’è la Festa della Repubblica; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli.

festa della repubblica festa della repubblica eA Tokyo la Festa della Repubblica nei 160 anni dei rapporti Italia-GiapponeLe relazioni tra Italia e Giappone attraversano una fase di sviluppo senza precedenti, sostenute da una storica amicizia bilaterale, da una crescente intensità dei rapporti istituzionali e dal contrib ... ansa.it

festa della repubblica festa della repubblica eLe foto della parata della Festa della RepubblicaSi è tenuta come ogni anno lungo la via dei Fori Imperiali, e si è conclusa con il volo delle Frecce Tricolori ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web