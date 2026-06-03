Festa della Repubblica e 130 anni del Pri | i repubblicani premiano i racconti del concorso letterario

Notizia in breve

Durante la Festa della Repubblica, la sezione locale del Partito Repubblicano Italiano ha premiato i vincitori di un concorso letterario dedicato ai 130 anni del partito. La cerimonia si è svolta in occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. I partecipanti hanno inviato racconti che riflettevano sul tema dell’ideale repubblicano e della storia del partito. I premi sono stati consegnati durante l’evento pubblico.