Festa della Repubblica e 130 anni del Pri | i repubblicani premiano i racconti del concorso letterario
Durante la Festa della Repubblica, la sezione locale del Partito Repubblicano Italiano ha premiato i vincitori di un concorso letterario dedicato ai 130 anni del partito. La cerimonia si è svolta in occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. I partecipanti hanno inviato racconti che riflettevano sul tema dell’ideale repubblicano e della storia del partito. I premi sono stati consegnati durante l’evento pubblico.
In occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, la consociazione di Forlì del Partito Repubblicano Italiano ha proceduto alla premiazione dei vincitori del concorso letterario indetto lo scorso anno intitolato “130 anni assieme al Pri: un ideale che vola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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