Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21 si terrà presso il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi ad Arezzo la premiazione del terzo concorso letterario dedicato ai racconti brevi. La manifestazione si svolge nel locale sito in via Redi 13 e conclude la fase di raccolta degli elaborati iniziata il 1° ottobre 2025 e terminata il 31 gennaio 2026. La cerimonia vede coinvolti i partecipanti e gli organizzatori del concorso.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via Redi 13, ad Arezzo, ospita la premiazione del T erzo concorso letterario dedicato ai racconti brevi, la cui raccolta è andata avanti dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Il filo conduttore della nuova edizione era " la gabbia dorata, tra nido e prigione, storie di famiglia". “Il concorso si sta facendo conoscere in tutta Italia e sempre più persone partecipano dalle varie regioni con i loro racconti – evidenzia la presidente del CAS di Villa Severi, Marusca Mazzetti. – Da sottolineare la presenza di autori di tutte le età, che si lasciano stimolare da tema annuale e riescono a produrre testi sempre più curati, originali ed emozionanti”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La premiazione del Terzo concorso letterario dedicato ai racconti brevi

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