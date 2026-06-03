Festa della Repubblica conferita dal comune di Santa Maria Nuova la cittadinanza onoraria a Elio Bora

Da anconatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Santa Maria Nuova ha conferito la cittadinanza onoraria a Elio Bora il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica e dell’ottantesimo anniversario del referendum del 1946. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui si commemorano la nascita della Repubblica Italiana e il referendum istituzionale. Elio Bora è noto come fondatore dell’azienda Bora Spa.

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SANTA MARIA NUOVA - Il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica Italiana e dell’ottantesimo anniversario del referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica, il Comune di Santa Maria Nuova ha conferito la cittadinanza onoraria a Elio Bora, fondatore dell’azienda Bora Spa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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