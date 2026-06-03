Festa della Repubblica conferita dal comune di Santa Maria Nuova la cittadinanza onoraria a Elio Bora

Notizia in breve

Il Comune di Santa Maria Nuova ha conferito la cittadinanza onoraria a Elio Bora il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica e dell’ottantesimo anniversario del referendum del 1946. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui si commemorano la nascita della Repubblica Italiana e il referendum istituzionale. Elio Bora è noto come fondatore dell’azienda Bora Spa.