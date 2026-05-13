Quando sarà conferita la cittadinanza onoraria a De Laurentiis | ci sono due possibilità

Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che esprime la volontà di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Due sono le possibilità di quando questa decisione verrà formalizzata, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. La proposta ha ottenuto il sostegno dell’assemblea comunale ed è in attesa di ulteriori passaggi ufficiali. La decisione riguarda il riconoscimento pubblico del contributo dell’imprenditore alla città.

“C’è stato anche l’ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato la volontà di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale. Sono molto contento di conferirgliela perché De Laurentiis ha portato un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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