Festa della Repubblica a Salerno | cerimonia in Piazza della Libertà tra studenti tricolore e istituzioni

Notizia in breve

A Salerno si è svolta una cerimonia in Piazza della Libertà per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Alla celebrazione hanno partecipato studenti, rappresentanti delle istituzioni e sono stati presenti il tricolore e bandiere italiane. La manifestazione ha visto la presenza di autorità locali e un momento di confronto tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con un corteo e un momento di raccoglimento.