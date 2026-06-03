Festa della Repubblica a Salerno | cerimonia in Piazza della Libertà tra studenti tricolore e istituzioni

Da zon.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Salerno si è svolta una cerimonia in Piazza della Libertà per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Alla celebrazione hanno partecipato studenti, rappresentanti delle istituzioni e sono stati presenti il tricolore e bandiere italiane. La manifestazione ha visto la presenza di autorità locali e un momento di confronto tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con un corteo e un momento di raccoglimento.

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Celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Prima uscita pubblica per il vicesindaco Claudio Savastano Salerno ha celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una cerimonia solenne in Piazza della Libertà. Una mattinata di istituzioni, studenti, musica e simboli tricolore, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose del territorio. La manifestazione si è aperta con l’alzabandiera solenne. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato la calata e lo srotolamento della bandiera italiana sulla facciata della torre della Prefettura, lato lungomare, dove il Tricolore resterà esposto per l’intera giornata in omaggio alla Repubblica. 🔗 Leggi su Zon.it

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