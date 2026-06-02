Festa della Repubblica | la cerimonia in piazza della Libertà prima uscita pubblica per il vicesindaco Savastano

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza della Libertà si è svolta la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, con un’alzabandiera solenne. Il Comando dei Vigili del fuoco ha calato e srotolato la bandiera tricolore sulla facciata della torre della Prefettura. È stata questa la prima uscita pubblica del nuovo vicesindaco, presente all’evento. La manifestazione ha coinvolto le autorità locali e la cittadinanza.

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Anche Salerno celebra l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Ad aprire la manifestazione, l'alzabandiera solenne: il Comando Vigili del fuoco ha effettuato la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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