Una bandiera tricolore lunga diverse decine di metri si è snodata lungo Piazza della Libertà, partendo dal mare e raggiungendo il centro della piazza. Lungo il percorso, molte persone hanno assistito in silenzio, mentre l’inno alla gioia ha risuonato nell’aria. La scena è rimasta visibile per alcuni minuti prima che la bandiera fosse ripiegata. Nessun altro elemento scenografico o evento è stato segnalato in questa occasione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’inno alla gioia ha accompagnato una scia tricolore che dal mare ha avvolto Piazza della Libertà in una bandiera speciale. È l’effetto creato con i fuochi d’artificio che dà una motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno ha salutato il pubblico che ha partecipato agli speciali festeggiamenti per gli ottant’anni della Repubblica italiana. Per la prima volta la Prefettura di Salerno ha scelto come location Piazza della Libertà, ma le novità sono arrivate dall’intero programma in cui sono stati ampiamente coinvolti come protagonisti gli studenti salernitani che hanno creato dei veri e propri momenti di spettacolo, citando gli articoli della costituzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa della Repubblica, una scia tricolore avvolge Piazza della Libertà

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