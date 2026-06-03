Festa della Repubblica 33 onorificenze | l' elenco dei premiati

Durante la Festa della Repubblica del 2 giugno, sono state consegnate 33 onorificenze al merito della Repubblica a cittadini pontini. La prefetta di Latina ha consegnato i premi a persone che si sono distinte per azioni di solidarietà, umanità e impegno civile. Le premiazioni si sono svolte nel corso di una cerimonia dedicata alla celebrazione nazionale.

Sono 33 le onorificenze al merito della Repubblica consegnate ieri, 2 giugno, nel corso della cerimonia della Festa della Repubblica, dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ad altrettanti cittadini pontini che si sono distinti per azioni di solidarietà, di umanità e impegno civile o che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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2 giugno, a tredici cittadini le Onorificenze al Merito della Repubblica: Esempi per i giovani

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