Festa della Repubblica 33 onorificenze | l' elenco dei premiati

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Festa della Repubblica del 2 giugno, sono state consegnate 33 onorificenze al merito della Repubblica a cittadini pontini. La prefetta di Latina ha consegnato i premi a persone che si sono distinte per azioni di solidarietà, umanità e impegno civile. Le premiazioni si sono svolte nel corso di una cerimonia dedicata alla celebrazione nazionale.

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Sono 33 le onorificenze al merito della Repubblica consegnate ieri, 2 giugno, nel corso della cerimonia della Festa della Repubblica, dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ad altrettanti cittadini pontini che si sono distinti per azioni di solidarietà, di umanità e impegno civile o che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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