Festa della Repubblica cerimonia in piazza Italia e 74 onorificenze al Teatro Apollo

Notizia in breve

A Lecce si svolgono le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con una cerimonia in piazza Italia e la consegna di 74 onorificenze al Teatro Apollo. La manifestazione commemorativa coincide con l’80esimo anniversario dell’evento. La giornata prevede discorsi ufficiali e momenti di riconoscimento per figure e realtà locali. La partecipazione è aperta al pubblico e coinvolge autorità civili e militari.