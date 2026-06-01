Festa della Repubblica cerimonia in piazza Italia e 74 onorificenze al Teatro Apollo
A Lecce si svolgono le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con una cerimonia in piazza Italia e la consegna di 74 onorificenze al Teatro Apollo. La manifestazione commemorativa coincide con l’80esimo anniversario dell’evento. La giornata prevede discorsi ufficiali e momenti di riconoscimento per figure e realtà locali. La partecipazione è aperta al pubblico e coinvolge autorità civili e militari.
LECCE – Tutto pronto, anche a Lecce, per le celebrazioni per la Festa della Repubblica che quest’anno taglia il traguardo dell’80esimo anniversario della nascita.Il 2 giugno del 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. Fu anche la prima consultazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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