Musei gratis | l’elenco completo dei siti aperti a Napoli per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno, a Napoli, molti musei e siti culturali statali saranno aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica. L’elenco include monumenti e gallerie d’arte accessibili senza biglietto, offrendo l’opportunità di visitare diverse strutture della città a costo zero. Questa iniziativa permette ai visitatori di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti in vari luoghi culturali senza spendere. L’apertura gratuita si svolge esclusivamente in questa data.

Tornano i musei gratis a Napoli il 2 giugno: ecco la lista completa dei monumenti e delle gallerie d’arte statali da visitare a costo zero per la Festa della Repubblica. La celebrazione del 2 giugno si trasforma in un’opportunità straordinaria per cittadini e turisti che desiderano scoprire il patrimonio artistico partenopeo senza sborsare un euro. Grazie alla concomitanza con la Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura ha confermato l’applicazione dell’iniziativa dei musei gratis per l’intera giornata di martedì. Questo significa che tutti i principali luoghi della cultura statali rimarranno aperti al pubblico a costo zero, celebrando la festa nazionale all’insegna dell’arte e della condivisione sociale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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