Festa della pizza all' Impruneta

Il Rione delle Fornaci a Impruneta ha annunciato che riaccenderà i forni per la Festa della Pizza 2026. La manifestazione si terrà nel centro del rione, coinvolgendo numerosi ristoranti e pizzerie locali. La festa è prevista con degustazioni e eventi gastronomici, senza indicazioni su date specifiche o orari. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma.

Il Rione delle Fornaci a Impruneta si prepara a riaccendere i propri forni per l'attesa Festa della Pizza 2026. L'evento, organizzato interamente grazie alla passione dei volontari rionali, si articolerà lungo due fine settimana consecutivi del mese di giugno, proponendo un ricco menù che spazia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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