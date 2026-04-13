Festa della Misericordia di Impruneta 2026 | due giorni dedicati a prevenzione solidarietà e comunità

La Festa della Misericordia di Impruneta torna nel 2026 con due giorni di eventi. L’edizione si concentra su iniziative di prevenzione sanitaria, attività di formazione sul soccorso e momenti di partecipazione per i cittadini. La manifestazione è organizzata dalla Misericordia locale e coinvolge diverse associazioni e volontari, con lo scopo di promuovere la collaborazione tra la comunità e le realtà di servizio.

La Misericordia di Impruneta presenta l’edizione 2026 della propria festa annuale, un appuntamento ormai atteso dalla comunità e dedicato alla prevenzione sanitaria, alla formazione sul soccorso e alla partecipazione dei cittadini. Le iniziative si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 aprile tra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiera del disco: due giorni dedicati ai collezionisti della buona musicaErnyaldisko presenta la nuova edizione della “Fiera del disco”, un appuntamento che torna anche questa volta per sorprendere tutti gli amanti e i... Festa di San Sebastiano 2026, Montevarchi celebra il patrono della MisericordiaArezzo, 29 gennaio 2026 – Torna a Montevarchi uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina.