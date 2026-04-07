A Montoro la Festa della pizza fritta e del caciocavallo impiccato

A Montoro si terrà dal 1 al 3 maggio 2026 la Festa della Pizza Fritta e del Caciocavallo Impiccato, che si svolgerà nel Parco del Sole nella frazione locale. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà i visitatori con diverse iniziative legate alla tradizione gastronomica della zona. L’ingresso è previsto presso il parco, situato in una delle frazioni del comune.

Festa della Pizza Fritta e del Caciocavallo Impiccato – dal 1 al 3 maggio 2026 – co Parco del Sole – Fraz. San Eustachio di Montoro (AV). La società “DBR SERVICE SRL” organizza, dal 1 al 3 maggio 2026 presso il Parco del Sole, in frazione San Eustachio di Montoro (AV), la manifestazione denominata “Festa della Pizza Fritta e del Caciocavallo Impiccato”: un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi e assaporare la buona cucina. È il momento di soddisfare le vostre papille gustative con la croccante e deliziosa pizza fritta e il caciocavallo impiccato! Pizza fritta e caciocavallo impiccato rappresentano due icone dello street food meridionale: la prima è un impasto fritto, mentre il secondo è un formaggio fuso alla brace e colato su pane di pizza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Morto Ermenegildo dello storico ristorante della pizza fritta: lutto a NapoliLutto a San Giovanni a Teduccio per la morte di Gildo De Giulio, storico patròn della pizzeria Ermenegildo.

Coriandoli, pizza fritta e premi: tutto pronto per la 76esima edizione del Carnevale dei ragazziDomenica 15 febbraio Traversara si prepara a ospitare la 76^ edizione del Carnevale dei ragazzi, un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e...

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Montoro, Cirielli-Festa a cena: l'incontro a sorpresaIncontro a sorpresa, ieri sera, all'appuntamento referendario organizzato da Fratelli d'Italia a Montoro con il viceministro Edmondo Cirielli: tra la folla si è visto anche l'ex sindaco di Avellino ... ilmattino.it