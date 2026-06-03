Festa del tortello e della schiacciata
Il Parco Mediceo di Pratolino ospita una festa dedicata al tortello e alla schiacciata. L’evento si svolge in un’area all’aperto, coinvolgendo produttori e artigiani locali. Sono previsti stand gastronomici e dimostrazioni di preparazione delle specialità tradizionali. L’obiettivo è promuovere i prodotti tipici della regione e valorizzare le ricette tradizionali attraverso un appuntamento pubblico. La manifestazione si svolge durante il fine settimana.
Il Parco Mediceo di Pratolino si trasforma nel punto di riferimento della gastronomia locale grazie a un nuovo appuntamento culinario che celebra le specialità del territorio. Presso l'area di via Fiorentina 276, nel comune di Vaglia, prende il via la Festa del Tortello e della Schiacciata, una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Temi più discussi: Festa del Tortello e della Schiacciata a Pratolino, Vaglia; Festa del tortello e della carne alla brace; Festa del Tortello e della Carne alla Brace; Festa del Tortello.
E anche stasera si viaggia così! Direzione: Festa del Tortello ai Giardini di Via Nazario Sauro a Rosignano Solvay. Quando il richiamo del piatto è troppo forte per resistere... Vuoi mica lasciarli lì? E domani si ripete!!! #FestaDelTortello #RosignanoSol facebook
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