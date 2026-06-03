Festa del tortello e della schiacciata

Notizia in breve

Il Parco Mediceo di Pratolino ospita una festa dedicata al tortello e alla schiacciata. L’evento si svolge in un’area all’aperto, coinvolgendo produttori e artigiani locali. Sono previsti stand gastronomici e dimostrazioni di preparazione delle specialità tradizionali. L’obiettivo è promuovere i prodotti tipici della regione e valorizzare le ricette tradizionali attraverso un appuntamento pubblico. La manifestazione si svolge durante il fine settimana.