Festa del tortello e della schiacciata

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parco Mediceo di Pratolino ospita una festa dedicata al tortello e alla schiacciata. L’evento si svolge in un’area all’aperto, coinvolgendo produttori e artigiani locali. Sono previsti stand gastronomici e dimostrazioni di preparazione delle specialità tradizionali. L’obiettivo è promuovere i prodotti tipici della regione e valorizzare le ricette tradizionali attraverso un appuntamento pubblico. La manifestazione si svolge durante il fine settimana.

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Il Parco Mediceo di Pratolino si trasforma nel punto di riferimento della gastronomia locale grazie a un nuovo appuntamento culinario che celebra le specialità del territorio. Presso l'area di via Fiorentina 276, nel comune di Vaglia, prende il via la Festa del Tortello e della Schiacciata, una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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