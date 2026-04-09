Festa della schiacciata e del tortello
Nel Parco Mediceo di Pratolino, nel comune di Vaglia, si svolge un evento gastronomico dedicato alla tradizione culinaria locale. L’appuntamento mette in evidenza due piatti tipici: la schiacciata e il tortello, che vengono proposti ai visitatori in occasione di questa manifestazione. La festa si svolge in un contesto naturale, attirando appassionati e curiosi interessati a scoprire o riscoprire queste specialità della cucina regionale.
Il Parco Mediceo di Pratolino, situato nel comune di Vaglia, ospita un evento gastronomico dedicato a due pilastri della cucina locale: la schiacciata e il tortello. L'iniziativa si propone di valorizzare i prodotti tipici del territorio in un contesto naturale di rilievo, offrendo ai visitatori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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